Centrul Cultural Reduta va invita la Festivalul Martisorului si al Podoabelor din Esara Barsei, in perioada 22-23 februarie

In weekend la Centrul Cultural Reduta are loc Festivalul Martisorului si al Podoabelor din Esara BarseiDistribuie daca iti place!Centrul Cultural Reduta organizeaza in acest sfarsit de saptamana, Festivalul Martisorului si al Podoabelor din Esara Barsei, eveniment sustinut de NewsBV.ro.Centrul Cultural Reduta, prin Serviciul Cultura Traditionala Brasov, in parteneriat cu Asociatia Poarta Dorului organizeaza targul "Festivalul Martisorului si al podoabelor din Esara Barsei" aflat la a ... citește toată știrea