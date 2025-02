Centrul istoric al Brasovului va avea o harta 3D. Sistemul va folosi si inteligenta artificiala, va permite si monitorizarea transportului in comun in timp real

Primaria Brasov se pregateste sa treaca la nivelul urmator in ceea ce priveste digitalizarea documentatiilor urbanistice, iar pentru acest lucru are in plan sa acceseze bani europeni.Astfel, in aceasta perioada, municipalitatea brasoveana pregateste proiectul "DIGITAL - Dezvoltare Integrata prin Gestionarea Inteligenta a Teritoriului si Analiza Live", iar pentru pregatirea cererii de finantare cauta un consultant de specialitate, care ar urma sa incaseze suma de 49.999 de lei (cu tot cu TVA). ... citește toată știrea