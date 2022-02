Cetatea Brasovului, de 8 ani in procese. Pe 1 martie, un nou termen in lupta dusa de Aro Palace

Procesul prin care compania Aro Palace se lupta pentru recuperarea Cetatuii Brasovului a intrat in al optulea an si are termen pe 1 martie la Inalta Curte de Justitie si Casatie.La ultimul termen, in octombrie anul trecut, ar fi trebuit sa se judece recursurile declarate de Primaria Brasov, compania Aro Palace si SIF Muntenia, unul dintre actionarii minoritari ai companiei hoteliere, impotriva deciziei Curtii de Apel Brasov din 2017 prin care Cetatea Brasovului era atribuita statului roman, ... citeste toata stirea