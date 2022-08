Cetatea Fagaras e pana luni platou de filmare: ,,Brancoveanu", in regia lui Dan Pita

Proiectul cinematografic ,,Brancoveanu", in regia lui Dan Pita, va ramane in istoria cinematografiei romanesti ca filmat, in mare parte, in Cetatea Fagaras. Astfel, Muzeul ,,Valer Literat" a anuntat ca in perioada 15-21 august 2022, in cele patru incaperi de la etajul al II-lea (Sala Tronului) au loc loc filmari pentru acest proiect. Prin urmare, aceste incaperi nu se pot vizita.In schimbul folosirii spatiilor, producatorii filmului vor promova Cetatea si Municipiul Fagaras. De pilda, in ... citeste toata stirea