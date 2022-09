Charles al III-lea, proclamat oficial Rege, intr-o ceremonie istorica la St. James

Charles al III-lea a fost proclamat, sambata, oficial rege de Consiliul de Succesiune, intr-o ceremonie istorica la Palatul St James.Pentru prima data in istorie, ceremonia din cadrul Consiliului de Succesiune a fost televizata.Ceremonia de la Palatul St James, care a durat aproape 40 de minute, a fost urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit - Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor. ... citeste toata stirea