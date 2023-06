Regele Charles a afirmat in mai multe randuri ca are origini transilvanene si acesta este unul dintre motivele pentru care iubeste atat de mult aceasta provincie din Romania. Mai exact, contele Kalnoky Balint, cel care era proprietarul micului catun Valea Zalanului, in secolul al XVI-lea, este unul dintre stramosii transilvaneni ai suveranului britanic. Urmasi ai contelui traiesc si acum la micul castel din sat, iar Charles al III-lea, pe vremea cand era print de Wales, a cumparat casa de la ... citeste toata stirea