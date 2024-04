Cine sunt cei 6 romani care apar in Topul Forbes cu miliardarii lumii. Unul e brasovean

In clasamentul miliardarilor lumii publicat marti, 2 aprilie, de revista Forbes se afla si sase romani. Daniel Dines (foto), in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, este cel mai bogat dintre cei sase romani din lista Forbes cu miliardarii lumii.Averea sa e estimata de Forbes la 2,7 miliarde de dolari, ocupand locul 1.238 in clasamentul in care apar 2.781 de bogati din intreaga lume, ale caror averi insumeaza cel putin un miliard de dolari. ... citește toată știrea