Nebunia de la inceput de an cu privire la pretul cireselor in luna mai continua si anul acesta, cand aceste fructe au devenit cu adevarat un lux pe care putini si-l permit timpuriu. Astfel, kilogramul de cirese se vindea joi, 4 mai, in Piata Tractorul din Brasov cu preturi cuprinse intre 120 si 130 de lei/kg. Un pret care iti cam ... citeste toata stirea