Coliban a transat problema Garii Brasov: n-am cum

Problema Garii Brasov a fost discutata in sedinta de plen de joi, 25 august, a Consiliului Local Brasov, cand consilierul local Alexandra Crivineanu a intrebat daca municipalitatea brasoveana are in plan sa preia acest obiectiv, in conditiile in care legislatia permite acum acest lucru.De cealalta parte, primarul Brasovului, Allen Coliban, a spus ca situatia garii din Brasov este una speciala, avand in vedere ca Brasovul este inclus in doua proiecte cu finantare europeana ce vizeaza ... citeste toata stirea