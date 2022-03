"Come back" in extrema

Magura Cisnadie traverseaza un sezon bun, la finalul caruia are sanse mari sa se califice din nou in cupele europene. Una dintre handbalistele de baza din echipa sibiana este Marilena Neagu. Dupa opt ani in tricoul Coronei Brasov, plus alti doi in care a fost nevoita sa ia o pauza, extrema dreapta a ajuns la Magura la inceputul acestui sezon si traieste "a doua tinerete", avand evolutii laudate, atat in Liga Nationala cat si in European League.Forma sportivei de 32 de ani este cu atat mai de ... citeste toata stirea