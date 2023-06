Ricardo Caria, indragitul muzician portughez vine si in acest an, la Brasov, unde va sustine un Concert de Fado, spectacol sprijinit de NewsBV.ro.Cu ocazia Zilei Europene a Muzicii, Centrul Cultural Reduta organizeaza Concertul de FADO cu artistul portughez Ricardo Caria in 21 iunie, de la ora 19.00.Ricardo Caria, portughezul a carui inima bate ... citeste toata stirea