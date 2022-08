Concert de muzica clasica, la Bastionul Esesatorilor, in cadrul JazzUP Peak Fest 1

Publicul este invitat la Bastionul Tesatorilor, la un concert de muzica clasica, in cadrul JazzUP Peak Fest 1.Joi, 1 septembrie, de la ora 19:00, la Bastionul Tesatorilor va avea loc concertul de muzica clasica "Filigrees", in cadrul JazzUP Peak Fest 1, un eveniment realizat in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie Brasov.Artistii care vor sustine concertul sunt:Sabin Penea (vioara)Eduard Zecheru (violoncel) Eliza Gabriela Puchianu (pian).Intrarea este libera, iar concertul va fi ... citeste toata stirea