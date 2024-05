Concert SoNoRo Conac in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea

Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea.Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea pentru un concert care va avea loc miercuri, 15 mai 2024, de la ora 19:00.Concertul va fi sustinut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Alexandru Spinu (viola) si Cristiana Mihart (pian). In program, lucrari de Edward Elgar, ... citește toată știrea