Concerte de exceptie, in decembrie, la Opera Brasov. Biletele, puse in vanzare

Incepand de astazi, de la ora 10.00, Opera Brasov pune in vanzare biletele pentru spectacolele din luna decembrie.Opera Brasov deschide seria evenimentelor se deschide chiar in 1 Decembrie, cu concertul "Romania, de ziua ta!".Programul va continua la Opera Brasov cu concerte de exceptie si se va incheia cu doua Gale de Craciun, in 17 si 18 decembrie, pregatite de artistii Operei, alaturi de invitatii speciali.Spectacolele lunii decembrieROMANIA, DE ZIUA TA!Joi, 1 decembrie 2022, ora ... citeste toata stirea