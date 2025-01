Concertele anului 2025 in Romania

Godsmack, The HU, King Diamond, Dream Theater, Joe Satriani, Steve Vai, Gojira, Justin Timberlake, Queens of the Stone Age se numara intre cei care vor concerta anul acesta in Romania.Daca anul 2024 a fost marcat de concertele Coldplay si Ed Sheeran, in 2025 pe scenele din tara vor canta unii dintre cei mai apreciati solisti si instrumentisti."PIAF! The Show", in interpretarea extraordinara a lui Nathalie Lermitte, revine in Romania la 1 martie. Evenimentul, ce face parte din turneul ... citește toată știrea