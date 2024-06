Concursul de fotografii BiblioBicicleta 2024

Tema din anul 2024 este Cu bicicleta si cartea in vacanta. Imaginile trebuie sa surprinda in acelasi cadru o carte / carti, precum si bicicleta / bicicletele, si trebuie sa fie insotite de un text de maxim 100 cuvinte in care fotograful detaliaza ce inseamna cartea respectiva si bicicleta pentru el.Cine poate ... citește toată știrea