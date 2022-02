Conferinta Nationala "Indragostiti de lectura", coordonata de Biblioteca Judeteana George Baritiu

In acest an, iubitorii de lectura din Romania vor marca Ziua Nationala a Lecturii printr-o Conferinta Nationala cu titlul "Indragostiti de lectura".Iubitorii de carte si pasionatii de lectura, organizatiile si institutiile cu atributii in domeniile educatiei si culturii, incepand din acest an, sarbatoresc in data de 15 februarie, Ziua Nationala a Lecturii.Bibliotecarii din Romania vor marca aceasta zi printr-o Conferinta Nationala cu titlul "Indragostiti de ... citeste toata stirea