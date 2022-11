Copos nu renunta la restaurantul de pe Tampa

Omul de afaceri George Copos a dezvaluit, pentru BizBrasov, ca nu a renuntat la ideea achizitionarii restaurantului "Panoramic" de pe Tampa. Aflat sambata, 13 noiembrie, in Poiana Brasov, pentru a inaugura o investtie de 1,2 milioane de euro in modernizarea Telecabinei Capra Neagra, George Copos a anuntat ca pana in 2025 va investi 15 milioane de euro in modernizarea Hotelurilor Sportul si Poiana. De asemenea, el a mai spus ca in urmatorii doi ani a programat investitii de trei milioane de euro ... citeste toata stirea