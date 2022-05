Cosmar Residence, episodul Brasov: Luxul "de rahat"

Campania celor de la Antena 1 "Cosmar Residence", care ne arata haosul imobiliar din toata tara, generat de lipsa de stategie de dezvoltare urbanistica prezenta mai peste tot, in tara, a ajuns si in judetul Brasov. Blocuri si vile vandute ca "lux", pe zeci si sute de mii de euro, se dovedesc a fi un adevarat cosmar in realitate. Problemele sunt mari, mereu aceleasi: constructii de proasta calitate, blocuri autorizate "la bucata", fara a se tine cont de infrastructura zonala, fie ca e vorba de ... citeste toata stirea