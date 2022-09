Cosmar Rezidence: Un nou episod de la Brasov

Consultati-va cu un avocat si cititi cu mare atentie actele pe care le semnati cand va cumparati o locuinta noua! Altfel, riscati sa ajungeti in situatia in care sunt zeci de oameni care au platit acum trei ani avans pentru apartamente construite de un dezvoltator din Brasov, iar acum isi vad visele si planurile spulberate. Constructorul vrea sa rupa intelegerile cu ei si sa vanda casele altor clienti, la preturile vremurilor de acum. Cu o treime mai mari decat cele consfintite in precontracte. ... citeste toata stirea