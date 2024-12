Craciunul la Opera Brasov. Patru spectacole dedicate acestei sarbatori

Patru spectacole vor fi la Opera Brasov in preajma Craciunului.Opera Brasov a pregatit patru evenimente dedicate Craciunului sub genericul "Craciun la Opera!".Vineri, sambata si duminica, 20, 21 si 22 decembrie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, va asteptam la gala "Craciun la Opera!". Vor fi seri ale bucuriei, pline de muzica festiva, dar si incarcate cu multa emotie, in ajun de sarbatoare.In acest an, programul este alcatuit din colinde traditionale romanesti si din cantece dedicate ... citește toată știrea