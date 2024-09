Crede ca ar fi un presedinte mai bun decat Iliescu si Iohannis

Liderul USR, Elena Lasconi, sustine ca ar fi mai buna decat Iliescu si Iohannis. "In primul rand eu sunt cel mai mare critic al meu. Nu ma trezesc dimineata sa ma uit in oglinda si sa ma gandesc Doamne cat de frumoasa si de desteapta sunt astazi si ce presedinte superb sunt. Va spun niste lucruri simple si clare. Niciodata nu am fost omul sistemului. Nu am fost implicata in nicio combinatie. Tara asta are de 35 de ani accesasi politicieni. Sunt cateva zeci care fac lucrurile sa functioneze ... citește toată știrea