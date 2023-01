"Creierul" Aeroportului International Brasov - Ghimbav, aproape gata

Cladirea de contingenta a Aeroportului International Brasov, unde sunt mai echipamentele de radionavigatie, camerele de luat vederi, dar si alte aparate ce vor fi folosite pentru dirijarea traficului aerian din centrul de la Arad, este aproape finalizata. De altfel, dupa o scurta vacanta de sarbatori, muncitorii Asocierii SC UTI Construction and Facility Management SA - SC Bog'Art SRL au reluat lucrul in 9 ianuarie, iar in 10 ianuarie presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a ... citeste toata stirea