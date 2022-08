Cresterea impozitelor pe case si apartamente se amana cu un an de zile

Majorarea impozitelor locale pe apartamente si case va fi amanata cu un an, a declarat ieri Emil Boc, seful primarilor de municipii, dupa o intalnire cu premierul.Nicolae Ciuca le-a spus asta primarilor care au venit la Palatul Victoria si s-au plans ca nu au sisteme IT cu ajutorul carora sa calculeze noile biruri, in functie de cat valoareaza locuinta in grila notariala."Era imposibil de pus in practica aceasta noua modalitate de calcul a impozitelor pe apartamente si cladiri, pentru ca nu ... citeste toata stirea