Crestinii il sarbatoresc astazi pe Sfantul Haralambie

Sfantul Haralambie este cel mai batran mucenic dintre cei praznuiti de crestini. A fost episcop crestin de origine greaca al cetatii Magneziaa din Asia Mica.In vremea imparatului Septimiu Sever (193-211), cand a fost declansata o noua prigoana anticrestina, a fost arestat din ordinul proconsulului Lucian al Magneziei. El si-a marturisit in continuare credinta in Hristos, refuzand inchinarea la zeii pagani.Haralambie a fost martirizat in jurul anului 202. A fost canonizat si este praznuit de ... citește toată știrea