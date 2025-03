Criza apei, o lectie pentru Primaria Rasnov

Criza apei din Rasnov, care a inceput vineri, 14 martie, odata cu intreruperea furnizarii in tot orasul, s-a incheiat duminica seara, cand alimentarea a fost reluata la parametri normali. Mai exact, duminica seara, la ora 21.30, Serviciul de Utilitati Publice Rasnov (operatorul local de apa si canalizare) a anuntat ca "In momentul de fata putem spune ca alimentarea cu apa a fost reluata in conditii optime, iar aceasta nu va mai fi intrerupta". Totusi, la momentul respectiv, reprezentantii ... citește toată știrea