Crocodilii din Fagaras

Un grup de paleontologi de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a demonstrat existenta unui tip de vertebrate fosile de crocodil din grupul gavialilor pe teritoriul Romaniei, mai exact in zona Muntilor Fagaras, pe baza fosilelor descoperite cu ani in urma, potrivit unui comunicat de presa.Pe baza unor dinti proveniti din rocile de la Turnu Rosu (fosta Porcesti) cercetatorii specializati in cercetarea vertebratelor fosile au stabilit ca astfel de crocodili au fost prezenti in acea ... citeste toata stirea