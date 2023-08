Soselele din Romania au fost impanzite in ultimii ani de cruci, troite si alte astfel de monumente, care nu au niciun fel de aprobare. Subiectul a fost adus in atentie de presa nationala, iar cel mai recent exemplu este cel de pe DN7, unde, pe marginea drumului, au aparut doua cruci imense, inalte de 10 metri. Pentru acestea nu a fost eliberata nicio autorizatie de constructie, desi legea impune acest lucru."Nu am avut cunostinta de acest lucru, odata ce am vazut-o am incercat sa luam masuri ... citeste toata stirea