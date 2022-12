Cu 3.980 de lei a "platit" viata unui om

Brasoveanul Ovidiu Nicolae T. a fost condamnat printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel Brasov, din 8 decembrie 2022, la pedeapsa penala de 3.980 de lei, desi a fost acuzat de moartea unui om.Barbatul a fost trimis in judecata sub acuzatia de lovituri si vatamari cauzatoare de moarte, dupa ce a batut un individ fara adapost. La scurt timp dupa agresiune, barbatul a intrat in coma decedand in cele din urma la spital.Instanta a considerat ca nu exista probe obiective si stiintifice care ... citeste toata stirea