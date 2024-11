Cu bani din Norvegia si Elevetia si cu reclama din Marea Britanie, au pus Bunestiul pe harta turismului international

Pensiunea Bike Check INN din comuna Bunesti, judetul Brasov, si-a deschise portile pentru turisti in anul 2016, fiind dedicata in special celor pasionati de cicloturism."Am inceput in 2008, cand am primit o oferta de a lucra intr-o fundatie care se ocupa de dezvoltare comunitara in zona. Ne-am dorit sa construim o retea de trasee de bicicleta pe care sa vina oamenii cu aceeasi siguranta pe care o au cand merg in Austria la ski de exemplu, cu partii bine intretinute si garantia zapezii. Planul ... citește toată știrea