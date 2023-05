Ion Tiriac (83 de ani), brasovean la origini, este unul dintre cei mai bogati oameni ai Planetei. Fostul jucator de tenis a stiut sa se descurce si in timpul pandemiei, ba chiar a reusit sa-si mareasca averea.Potrivit celor de la Forbes, editia 2023, Tiriac detine acum o avere de doua miliarde de dolari si se claseaza pe locul 1516 in ierarhia magnatilor.Daca in 2022, Tiriac avea o avere estimata la 1,6 miliarde de dolari, fiind clasat pe locul 1818, in prezent omul de afaceri a urcat in ... citeste toata stirea