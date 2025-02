Cu ce avere pleaca Iohannis de la Cotroceni

La finalul a 10 ani de mandat, averea declarata in documentele oficiale de catre Klaus Iohannis a crescut. Acest lucru s-a datorat, intr-o mare proportie, trecerii de la salariul de primar al Sibiului la cel de presedinte al Romaniei.Prima declaratie de avere pe care Klaus Iohannis a depus-o dupa ce si-a preluat mandatul de presedinte a fost depusa in ianuarie 2015, asta in timp ce ultima declaratie a fost urcata pe site-ul Administratie Prezidentiale in cursul lunii iunie 2024. In ambele ... citește toată știrea