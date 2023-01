Cu ce cadouri s-au dus la Iohannis

Administratia Prezidentiala a facut publica lista cu cadourile pe care le-a primit presedintele Klaus Iohannis in 2022: de la un cutit militar pana la vas pentru lapte si o cravata rosie - in total 26 de cadouri, in valoare a 23.000 de lei.Cel mai scump, il reprezinta un tablou de chihlimbar, in valoare de 5.565 lei, fiind urmat de o plasa print in valoare de 4.551 lei.De asemenea, Iohannis a primit si un set din portelan (doua cesti, doua farfuriute, vas pentru lapte, vas pentru zahar, ... citeste toata stirea