Cu ce sunt hranite armatele straine: cu mancare SUA la Constanta, meniu romanesc la Brasov

Varf de lance al armatei franceze, vanatorii de munte s-au adaptat foarte bine in Romania, dupa primele doua luni petrecute aici. Zilnic, participa la trageri alaturi de soldatii romani si sunt pregatiti la orice ora sa ne apere. S-au indragostit de mancarea de popota, in special de ciorba de fasole, potrivit unui reportaj realizat de Antena 1 in cazarma de la Cincu, judetul Brasov. Aici, cei 150 de soldati francezi si-au amenajat un mic oras. Militarii straini exerseaza tragerile cu mortiere ... citeste toata stirea