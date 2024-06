Cu mama, la judecata: i-a tocat mainile cu ciocanul de snitele pentru ca a intarziat de la scoala

Luna aceasta, pe 7 iunie, Judecatoria Brasov a dat sentinta in prima instanta intr-un caz de violenta in familie extrem de dur, al unei femei care si-a batut fiica.O pedeapsa cruntaConcret, o femeie din Brasov era judecata de aproape un an dupa ce pe 3 mai 2023, in jurul orei 13:30, in timp ce se afla in apartamentul familiei, a agresat-o pe fiica sa in varsta de 13 ani, lovind-o in mod repetat cu o curea in cap, precum si cu un ciocan de bucatarie folosit pentru carne peste maini, ... citește toată știrea