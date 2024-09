Cu Scripcaru copilot

Primarul ales al Brasovului, George Scipcaru, a fost, in weekend, "copilot" al campionului brasovean Dan Girtofan, la etapa locala a Campionatului National de Raliuri. Nu in competitie, ci doar "de antrenament"."Nu am mai fost copilot, dar sunt dispus sa invat", a spus acesta, echipat "ca la carte", pe scaunul din dreapta al pilotului."Sunt alaturi de *veteranul* campion Dan Girtofan, caruia i-am fost copilot astazi (sambata - n.r.), si de generatia tanara din automobilismul romanesc, ... citește toată știrea