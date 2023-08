Peste 140 de pasionati s-au aflat in acest weekend la Alba Iulia pentru a-si expune camioanele tunate, pictate cu scene din filme celebre sau cabinele transformate in dormitoare de lux pe roti. Vedeta suprema a fost "Dracula", un camion cu sicriu in loc de pat, cu otomani trasi in teapa si imaginea Castelului Bran, pictate pe caroserie.Tunat cu 60.000 de euro"Camionul este cu Vlad Tepes din filmul Dracula, am facut o tema romaneasca pe oriunde mergi sa reprezentam tara de unde suntem. ... citeste toata stirea