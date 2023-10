Infrastructura CFR pe magistrala Brasov - Sighisoara este un dezastru. Se lucreaza la o linie noua, dar greu: 17,5 %, in trei ani, pe lotul Apata-Cata. Pana va fi gata, trenul parcurge 128 km in peste 4 ore. In 1930, distanta era facuta in 2h30 cu locomotiva cu aburi."Dezastrul infrastructurii CFR, ale carei cauze le cunoastem, pe magistrala Brasov - Sighisoara: 128 km in 4 ore si 10 minute: 8.55-13.05 cu tren IR 12735 Bucuresti Nord - Cluj-Napoca. E adevarat ca se lucreaza la un fir nou, ... citeste toata stirea