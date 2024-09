Cum a trecut Oktoberfest de Protectia Consumatorului

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a desfasurat o ampla actiune de verificare la standurile din cadrul festivalului Oktoberfest, desfasurat in Brasov in perioada 29 august - 15 septembrie, bilantul fiind anuntat la sfarsitul siptamanii trecute: 27 de amenzi - 115.000 de lei in total, si 34 de avertismente. Totodata, au fost oprite definitiv de la comercializare produse in valoare de 2.500 de lei, iar temporar, ... citește toată știrea