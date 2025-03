Cum ar fi cumparat Bogdan Peschir voturi pentru Calin Georgescu. Coruperea alegatorilor, 265 de capete de acuzare

Misteriosul afacerist din Brasov, Bogdan Peschir, unul din finantatorii campaniei lui Calin Georgescu, este acuzat de coruperea alegatorilor de 265 de ori. Procurorii spun ca ar fi dat aproape un milion de euro in schimbul voturilor. Programatorul IT a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.In telefoanele sale, anchetatorii au fost gasite discutii care arata ca a dat bani pentru promovarea fostului candidat la alegerile prezidentiale, Calin Georgescu. "Urmaritor: Am si eu o rugaminte. Am ... citește toată știrea