Cum e cu norul toxic din Ucraina

Directorul ANM, Elena Mateescu, a transmis ca Romania nu va fi traversata de norul toxic care provine din Ucraina si ca emisiile detectate de statiile de monitorizare a calitatii aerului s-ar datora Codului Galben de vant. "In ceea ce priveste particulele in suspensie PM 10 si PM 2,5, sa nu uitam ca astazi (martI, n.r.) pana la ora 20.00 ne aflam sub incidenta unei avertizari de Cod Galben, cu vant de intensitate in special in zona Dobrogei, care fi putut sa ridice particule de praf in ... citeste toata stirea