Cum ne fura "domnii": "Daca ne F..., ne F...."

Emanoil Mirica, seful Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov din cadrul politiei, a devenit "cartita", in 2020, pentru un om de afaceri anchetat de DNA in dosarul achizitiilor facute de spitalele COVID din Brasov si Odorheiu Secuiesc. Pentru asta, politistul a primit bani, prajituri, oua, cascaval, gem, zacusca, o bibilica si acum 6 ani de inchisoare, decisi de Tribunalul Brasov, in condamnarea data luni. Sentinta nu e definitiva.Ei "munceau" din decembrie 2019In aprilie 2020, DNA investiga ... citeste toata stirea