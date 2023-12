Iosif Ciunterei, un vlogger cunoscut in special printre amatorii de drumetii a ajuns la Fundata, unde a aflat reteta celui mai bun bulz traditional chiar de la baciul Gheorghe Garbacea, unul dintre pastorii din zona. "Cu Iosif pe coclauri" a ajuns in satul brasovean declarat cel mai frumos din tara, unde produsele naturale sunt la ele acasa.Baciul Gheorghe Garbacea, in varsta de 55 de ani, a trait toata viata lui pe munte, intre animale. Face mamaliga zilnic si o mananca fie cu branza, fie cu ... citeste toata stirea