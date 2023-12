Doi vloggeri, un american si un neamt, au testat mancarea la mai multe restaurante din Brasov si Poiana Brasov. Cei doi au avut o experienta culinara de o zi, in care au luat micul dejun in oras, au continuat cu pranzul tot la un restaurant din Centrul Istoric al Brasovului, dupa care au urcat in Poiana Brasov pentru cina. La final, au luat un desert tot in centrul Brasovului, iar experienta li s-a parut una impresionanta.Cei doi vloggeri au fost ajutati sa isi programeze turul de patronal ... citeste toata stirea