Cum se vede Romania din spatiu

Comisia Europeana in Romania a publicat, pe pagina oficiala de Facebook, o imagine a Romaniei din spatiu, surprinsa cu ajutorul satelitului Sentinel-3. Satelitul a surprins o imagine spectaculoasa, in care se distinge impunator arcul Carpatilor, dar si Podisul Transilvaniei, situat in centru, precum si podisurile subcarpatice, dar si deschiderea generoasa la Marea Neagra. Sub forma unui peste, Romania cuprinde toate tipurile de unitati acvatice: ... citeste toata stirea