Cum trecem 2023? "Cu rabdare si speranta", ne spune Guvernul

Guvernul Romaniei a stabilit prioritatiile pentru noul an intr-un document strategic: "Regandirea prioritatilor de finantare a bugetelor publice nationale care trebuie sa sustina cheltuieli precum tranzitia energetica, apararea, schimbarile climatice, sistemele de sanatate, securitatea alimentara si cibernetica, digitalizarea, domenii care capata proeminenta in contextul actual", arata Executivul Romaniei."Riscurile pentru economia romaneasca sunt in primul rand legate de spatiul fiscal ... citeste toata stirea