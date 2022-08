Cum vor fi supraimpozitate companiile din energie

Banii pe care ii va obtine statul de la companiile din energie vor ajunge intr-un fond de solidaritate si vor fi folositi pentru compensarea facturilor, a anuntat marti, 30 august, prim-vicepresedintele PSD Mihai Tudose, intr-o conferinta de presa."Pe pachetul de energie am sa va spun principiile la care am convenit si care inteleg ca vor fi prinse in ordonanta ce va trece in prima sedinta de Guvern. Elementele de noutate sunt urmatoarele: apare notiunea de pret de referinta calculat pe o ... citeste toata stirea