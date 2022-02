Cunoasteti povestea ghiocelului?

Povestea ghiocelului, simbol al primaverii! Din intreaga flora romaneasca, cel mai cunoscut simbol al primaverii este ghiocelul. Cunoasteti povestea acestei flori gingase?Ei bine, in povestile vechi romanesti, se spune despre ghiocel, ca era defapt un barbat ramas vaduv, cu opt copii in grija. Fiind el singur fara o femeie in batatura, a zis ca i-ar fi mai bine sa se recasatoreasca. Acest lucru nu a fost deloc benefic copiilor lui, patru baieti si patru fete. Acestia au fost alungati de mama ... citeste toata stirea