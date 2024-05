Curtea de Apel Brasov face o adresa oficiala catre Parchetul din Malta in dosarul lui Paul de Romania

Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat marti, 21 mai, ca magistratii Curtii de Apel Brasov vor cere Parchetului din Malta sa exercite la timp calea de atac, sa nu existe erori de procedura, dupa ce instanta din Malta a respins predarea "printului" Paul in Romania."Instanta din Malta a respins predarea lui Paul-Philippe in Romania. Hotararea poate fi atacata in termen de 3 zile. Instanta de executare, Curtea de Apel Brasov, va face o adresa oficiala catre parchetul din Malta, prin care le ... citește toată știrea