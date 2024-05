Daca e Duminica Tomii, e Parada Junilor la Brasov. Nici ploaia nu le va strica planurile

Ca in fiecare an, in Duminica Tomii (prima duminica de dupa Paste), la Brasov se desfasoara Parada Junilor, care atrage numerosi brasoveni, dar si turisti. Acesta nu este singurul eveniment cultural ce se va desfasura la final de saptamana in Brasov. Pe langa coborarea junilor in cetate, la finalul acestei saptamani, la Brasov se vor desfasura si alte evenimente, in Piata Sfatului, la Cetatuia de pe Dealul Straja, dar si in Piata Unirii.Bugetul total al evenimentelor culturale desfasurate in ... citește toată știrea